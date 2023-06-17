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Birlikte yaşadığı eski eşini makasla 20 yerinden yaraladı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, eski eşi tarafından makasla vücudunun birçok yerinden yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.

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Birlikte yaşadığı eski eşini makasla 20 yerinden yaraladı

Selimzade Mahallesi Çınarönü Sokak’ta İ.K. (54) ile aynı evde yaşayan boşandığı eşi P.D. (51) arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

Daha sonra P.D., eski karısı İ.K.’yi karın ve bacağının 20 farklı yerinden makasla yaraladı. Yaralı kadın, çağrılan ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince yakalanan şüpheli P.D’nin emniyetteki sorgusu sürüyor. (AA)

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