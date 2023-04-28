Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
İzmir'in Konak ilçesinde bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla öldürüldü.
Konak ilçesine bağlı Zeytinlik Mahallesi’nde yaşayan K.K, boşanma aşamasındaki eşi Recibe K’ye silahla ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından cenaze, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Şüpheli ise suç aleti silahla polise teslim oldu. Boşanma aşamasındaki K.K. ile Recibe K’nin bir süredir ayrı yaşadığı öğrenildi. (AA)