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Bozcaada ve Gökçeada’ya feribot seferlerine fırtına engeli

Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında 5-6 Şubat'ta yapılması planlanan feribot seferleri, bölgede beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi.

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Bozcaada ve Gökçeada’ya feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ’den yapılan açıklamaya göre, yarın ve 6 Şubat Pazartesi günü Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında sefer gerçekleştirilemeyecek.

Diğer güzergahlarda ise deniz ulaşımı tarife doğrultusunda devam edecek.(AA)

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