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Briket makinesine düşen işçi, öldü

Aksaray'da çalıştığı briket fabrikasındaki makinenin içerisine düşerek sıkışan Nuri Uçan (38) yaşamını yitirdi.

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Briket makinesine düşen işçi, öldü

Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) briket üretiminde kullanılan makinede çalışan Nuri Uçan, makinenin içine düşerek sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Uçan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

OTOPSİ YAPILACAK

Talihsiz işçinin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor. (DHA)

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