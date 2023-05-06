Bursa’da kaportacıda çıkan yangın 3 iş yerine daha sıçradı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, oto boya ve kaporta dükkanında çıkan yangın, 3 iş yerine daha sıçradı. Tamir için getirilen bir otomobilde hasar oluşurken, 2 minibüs ise kullanılamaz hale geldi.

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Bursa’nın İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Metal Sanayide faaliyet gösteren, oto boya ve kaporta dükkanında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken, çalışanlar tahliye edildi. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın 3 kaporta dükkanına daha sıçradı. O sırada iş yerinin önünde park halinde olan bir otomobil, çevredekiler tarafından uzaklaştırıldı.

Yangın çıkan iş yerine tamir için getirilen bir otomobilde hasar oluştu, 2 minibüs ise kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerince bir saatte kontrol altına alınan yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)