Bursa’da motosikletlilerin çarpıştığı kaza anı kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü Serhat Erol (18), hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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Kaza, saat 00.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl mevkiinde meydana geldi. İnegöl’den Bursa istikametine seyir halinde olan Serhat Erol yönetimindeki 1 motosiklet, aynı yöne seyreden henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen motosiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Erol’un kullandığı motosiklet, yaklaşık 30 metre sürüklendi.

Kaza sonucu Serhat Erol, ağır yaralanırken kimliği henüz belirlenemeyen diğer motosiklet sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Serhat Erol, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Erol’un ölüm haberinin alarak hastaneye gelen yakınları, sinir krizi geçirdi.

Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.(DHA)

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