Bursa’da okul müdürünü odasında darp ettiler
Bursa'da bir öğrencinin ablası, Erenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Aysel Bağ'ı makamında darp etti.
Olay, Orhangazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 9. sınıf öğrencisi bir kızın ablası olan Z.Y, müdür Aysel Bağ’ın makamına girdi. Z.Y, kısa bir süre sonra Bağ’a hakaretlerde bulunarak saldırdı. Müdür yardımcısının araya girmesine rağmen Z.Y, müdürü darbetti ve ancak zorla uzaklaştırıldı.
Darp sonrasında Aysel Bağ, Orhangazi Devlet Hastanesi’nde darp raporu aldı ve ardından Orhangazi Emniyet Müdürlüğü’ne giderek Z.Y’den şikayetçi oldu.
PROTESTO EDECEKLER
İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sakarya, yaşanan olayın ardından liseye giderek müdüre geçmiş olsun dileklerini iletti.
Diğer yandan, Orhangazi’deki eğitim sendikalarının temsilcileri, yarın okul önünde gerçekleştirecekleri basın açıklamasıyla bu saldırıyı protesto edecekler. (AA)