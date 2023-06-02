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Çalılık alanda parçalanmış ceset bulundu

Kırklareli'nde çalılık alanda büyük bölümü parçalanmış ve çuval içine konulmuş ceset bulundu.

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Çalılık alanda parçalanmış ceset bulundu

Alınan bilgiye göre, Karahıdır Mahallesi’nde çalılık alanda çuval içerisinde ceset parçalarını gören kişi, 112 Acil Komuta Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede büyük bölümü parçalanıp çuvala konulduğu tespit edilen ceset, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. (AA)

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