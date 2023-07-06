Çalışanını öldüren patrona indirimli hapis cezası

Ankara'da yanında çalışan Recep Dinç'i (38) birlikte içki içerken öldürüp, intihar gibi göstermeye çalışan şarküteri sahibi tutuklu sanık Gökhan Yılmaz (43), 'kasten öldürme' suçundan takdir indirimi ile 25 yıl ceza aldı.

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Ankara’nın Çankaya ilçesinde geçen yıl 15 Mart’ta, şarküteri sahibi Gökhan Yılmaz, yanında çalışan Recep Dinç ve arkadaşı Mehmet A. ile buluşup, birlikte içki içmeye başladı. Yılmaz, burada tartıştığı Dinç’i tabanca ile vurarak öldürdü.

Güvenlik kamerası kayıtlarını imha eden ve olayı intihar gibi göstermeye çalıştığı tespit edilen Yılmaz ile arkadaşı Mehmet A., gözaltına alındı. Yılmaz tutuklandı, Mehmet A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

HER GÜN O ANLA YAŞIYORUM

Sanıkların, Ankara 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada yargılanmalarına devam edildi. Son savunmalarını yapan sanıklardan Gökhan Yılmaz, “Ben kasten öldürmeyi kabul etmiyorum. Bırakın insanı bir canlıyı asla öldüremem. Recep ile aramdaki ilişkiyi ailesi de çok iyi bilir. Ben bugüne kadar saygımdan sustum. Ben tetiğe parmağımı dahi koymadım; ancak bir anda patladı. Her gün o anla yaşıyorum ben. Ben Recep’e kıyamam. Cezama razıyım hata yaptım; ancak bilerek ve isteyerek yapmadım. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum” dedi.

Sanık Mehmet A. ise da beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Gökhan Yılmaz’a ‘kasten öldürme’ suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Ceza, takdir indirimi uygulanarak 25 yıla düşürüldü. Tutuksuz sanık Mehmet A. ise ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. (DHA)