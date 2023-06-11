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Cam silerken 4. kattan düşen kadın öldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evinin camını silerken 4'üncü kattan zemine düşen kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Cam silerken 4. kattan düşen kadın öldü

Kocaeli’de Gebze’nin Beylikbağı Mahallesi 307 Sokak’taki bir apartmanın dördüncü katında ikamet eden Mahbup Polatkan (50), cam silmek için çıktığı pencereden dengesini kaybederek düştü.

Ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polatkan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (AA)

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