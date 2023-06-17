Abone Ol

Çanakkale Boğazı’nda gemi arızası

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan 'Barbados' bayraklı destek faaliyetleri gemisi, römorkörle demirleme sahasına çekildi.

Yayınlanma: 11:21 - 17 Haziran 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Çanakkale Boğazı’nda gemi arızası

İstanbul’dan Norveç’e gitmek üzere denize açılan 90 metre uzunluğundaki Barbados bayraklı ‘Senara’ isimli destek faaliyetleri gemisi, saat 04.00 sıralarında Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yaptı.

Akıntıyla sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü’ne bildirdi.

Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait ‘Kurtarma-4’ römorkörü sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler ise arızayla ilgili bilgilendirildi.

Arızalanan tanker, römorkör eşliğinde Şevketiye Demir Sahası’na götürülüp demirletildi. (DHA)

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Barbados Çanakkale istanbul Norveç trafik Türkiye
X Reklam