Canice öldürülen Tuğçe’nin katili hakim karşısına çıktı

Eskişehir'de 25 yaşındaki Tuğçe Can'ı 13 kez bıçaklayıp ve boğazını keserek öldüren Onur Kayan hakim karşısına çıktı. Tuğçe Can'ın annesi Emine Can, adalete güvenini koruduğunu belirterek, sanığın en ağır cezayı alacağına inandığını dile getirdi. Anne Can "Ne kadar ertelenirse ertelensin, en ağır şekilde cezalandırılacağını biliyorum. Sevindiğim tek bir şey var; herkes benim kızıma dua ederken Onur Kayan'a beddua ediyor" şeklinde konuştu.

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Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde yaşayan Emine-Bekir Can çiftinin 3 çocuğundan biri olan yaşlı bakım teknikeri Tuğçe Can, 12 Ocak’ta ikiziyle birlikte Yenibağlar Mahallesi’nde kaldıkları dairenin apartman girişinde üniversite öğrencisi sevgilisi Onur Kaya tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Cinayetin ardından fare zehri içen Kaya, tedavisinin ardından gözaltına alındı ve çıkarıldığı hakimlikçe ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

13 KEZ BIÇAKLADI, BOĞAZINI KESTİ

Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Ersin Tosun tarafından hazırlanan iddianamede Onur Kaya’nın Tuğçe Can’ı sırtından ve göğsünden 13 kez bıçakladığı, boğazını kestiği ve başına defalarca taşla vurduğunun tespit edildiği belirtildi. İddianamede, Onur Kaya hakkında kadına karşı ‘tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca ‘şantaj’ suçlamasıyla da 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Davanın ikinci duruşmasına tutuklu bulunan sanık Onur Kaya, Sincan Cezaevi’nden SEGBİS yöntemiyle bağlanarak katıldı. Duruşma salonunda Tuğçe Can’ın annesi Emine, babası Bekir ve ikizi Tuğba Can’ın yanı sıra taraf avukatları da hazır bulundu. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 1 Haziran’a erteledi.

“EN AĞIR CEZAYI ALACAĞINI BİLİYORUM”

Mahkeme çıkışında kadın derneklerinin de desteğiyle Emine Can, kızının katil zanlısı Onur Kaya’nın hak ettiği cezayı almasını istediğini belirterek, “Duruşma ertelendi. Ne kadar ertelenirse ertelensin, katil zanlısının en ağır şekilde cezalandırılacağını biliyorum.

Mahkeme çıkışında kadın derneklerinin de desteğiyle Emine Can, kızının katil zanlısı Onur Kaya’nın hak ettiği cezayı almasını istediğini belirterek, “Duruşma ertelendi. Ne kadar ertelenirse ertelensin, katil zanlısının en ağır şekilde cezalandırılacağını biliyorum. Sevindiğim tek bir şey var, herkes benim kızıma dua ederken Onur Kayan’a beddua ediyor. Başka Tuğçeler ölmesin diye” dedi.