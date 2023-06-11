Çatalca’da yolcu treni hemzemin geçitte otomobile çarptı

İstanbul Çatalca'da yolcu treninin hemzemin geçitte otomobile çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Bölgede hemzemin geçitlerde sinyalizasyon olmadığı için daha önce de benzer kazaların yaşandığı öğrenildi.

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İstanbul Çatalca İnceğiz Mahallesi’nde bulunan hemzemin geçitte kaza meydana geldi. İddiaya göre İstanbul’dan Edirne’ye giden yolcu treni Mehmet Durukan’ın kullandığı 34 EZA 304 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 20 metre sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan Mehmet Durukan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Durumunun ağır olduğu öğrenilen Durukan’ın Çam-Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, bölgede bulunan hemzemin geçitlerinde sinyalizasyon olmadığı için daha önce de benzer kazalar yaşandığı öğrenildi. (DHA)