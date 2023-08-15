Çatı tamiri yaparken kemerini çıkaran işçi düşerek öldü

Sancaktepe'de 4 katlı binanın tamiratını yapan Ayhan Gürbüz çatıdan düşerek hayatını kaybetti.

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İstanbul’da gerçekleşen olay, 12 Ağustos Cumartesi günü Sarıgazi Mahallesi’nde meydana geldi. Ayhan Gürbüz ve beraberindeki işçiler 4 katlı binanın izolasyon ve tamir işlerini yapmak için binaya geldi. İddiaya göre öğle saatlerinde belindeki emniyet kemerini çıkaran Ayhan Gürbüz dengesini kaybederek çatı katından düştü.

Gürbüz’ün elindeki pürmüz ise çatı katında yangına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatıda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gürbüz’ün hayatını kaybettiği belirlendi. (DHA)

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