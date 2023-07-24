Abone Ol

Cenaze aracının çarptığı yaya öldü

Samsun'un Atakum ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmek istediği sırada cenaze aracının çarptığı 61 yaşındaki Hasan Sözen hayatını kaybetti.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Cenaze aracının çarptığı yaya öldü

Kaza, dün akşam Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Anıl Liman’ın kullandığı Atakum Belediyesi’ne ait boş cenaze aracı, yolun karşısına geçmek isteyen Hasan Sözen’e çarptı.

ŞOFÖR DE YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle Sözen, metrelerce sürüklendi. Kazada, Anıl Liman ve Hasan Sözen yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. 61 yaşındaki Sözen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anıl Liman ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. (DHA)

Minibüs kazasında ölü sayısı 8'e çıktıİlginizi ÇekebilirMinibüs kazasında ölü sayısı 8'e çıktıİstanbul'da feci kaza! İki arkadaş hayatını kaybettiİlginizi Çekebilirİstanbul'da feci kaza! İki arkadaş hayatını kaybetti

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam