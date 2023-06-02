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Çeşme’de cinayet

İzmir'de bir kişi tabancayla babasıyla kavgasını ayıran amcasını öldürdü

Yayınlanma: 15:16 - 02 Haziran 2023 Güncellenme:
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Çeşme’de cinayet

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir kişi, amcasını tabancayla öldürdü

Germiyan Mahallesi’nde babasıyla tartışan Erdal Ü. (38), kavgayı ayırmak için araya giren amcası Galip Ü’ye (40) 3 el ateş etti.

Ağır yaralanan Galip Ü, olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. İki çocuk babası olduğu öğrenilen Galip Ü’nün cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

E.Ü, jandarma tarafından gözaltına alındı. E.Ü’nün madde bağımlısı olduğu ve bu nedenle bir süre tedavi gördüğü öğrenildi.

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