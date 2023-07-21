Çocuğuyla kaldırımda yürürken otomobilin çarptı
Eskişehir'de çocuğuyla birlikte kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı Nursel E. (49), ağır yaralandı.
Odunpazarı ilçesi Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı’nda dün saat 12.00 sıralarında Ali D.’nin (73) hızlı girdiği virajda kontrolünü kaybettiği otomobili, kaldırıma çıktı.
Otomobil, bu sırada kaldırımda oğluyla birlikte yürüyen Nursel E.’ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Nursel E.nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazanın ardından otomobil sürücüsü Ali D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.(DHA)