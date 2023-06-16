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Dalaman’da tatil yapan iş insanı feci şekilde can verdi

Muğla'nın Dalaman ilçesinde iş insanı Yalçın Gümüşsoy, kullandığı jet skinin tekne halatına çarparak devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

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Dalaman’da tatil yapan iş insanı feci şekilde can verdi

İlçede tatil yapan Yalçın Gümüşsoy, jet skiyle denize açıldı. Gümüşsoy’un kullandığı jet ski, bir süre sonra Hamam Koyu’nda bir teknenin halatına takılarak devrildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralının başka bir bot vasıtasıyla Sarsala Koyu’na intikal ettirildiği ihbarı üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi.

Burada Sahil Güvenlik botunda sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Gümüşsoy’un hayatını kaybettiği belirlendi.

İş insanı Gümüşsoy’un cenazesi, ekipler tarafından karaya getirildi. Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelemesi yapılan Gümüşsoy’un cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. (AA)

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