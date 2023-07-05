Abone Ol

Dedesinin av tüfeğiyle oynarken ağır yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir çocuk dedesine ait av tüfeğiyle oynarken kazara kendini vurup ağır yaralandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Dedesinin av tüfeğiyle oynarken ağır yaralandı

Konya’nın Seydişehir ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi’nde oturan E.B. (17) evde dedesinin av tüfeğiyle oynamaya başladı. E.B, tüfeğin kazaen ateş almasıyla karın boşluğundan yaralandı.

Silah sesini duyan çocuğun yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan E.B, sağlık durumunun ağır olması sebebiyle Konya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. (AA)

Isparta'da tüfekle oynarken arkadaşlarını vuran 17 yaşındaki şüpheli tutuklandıİlginizi ÇekebilirIsparta'da tüfekle oynarken arkadaşlarını vuran 17 yaşındaki şüpheli tutuklandıAv tüfeğiyle oynarken yaraladığı 3 arkadaşından biri öldüİlginizi ÇekebilirAv tüfeğiyle oynarken yaraladığı 3 arkadaşından biri öldü

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam