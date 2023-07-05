Dedesinin av tüfeğiyle oynarken ağır yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir çocuk dedesine ait av tüfeğiyle oynarken kazara kendini vurup ağır yaralandı.
Konya’nın Seydişehir ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi’nde oturan E.B. (17) evde dedesinin av tüfeğiyle oynamaya başladı. E.B, tüfeğin kazaen ateş almasıyla karın boşluğundan yaralandı.
Silah sesini duyan çocuğun yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan E.B, sağlık durumunun ağır olması sebebiyle Konya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. (AA)