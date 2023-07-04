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Demirkazık’a tırmanırken ayağı kırılan dağcı helikopterle kurtarıldı

Niğde Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'na tırmanan Fahri Yiğit Savaşçı (35), düşerek ayağını kırdı. Savaşçı, mahsur kaldığı yerden helikopterle alınıp, hastaneye götürüldü.

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Demirkazık’a tırmanırken ayağı kırılan dağcı helikopterle kurtarıldı

Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı’na giden dağcı Fahri Yiğit Savaşçı, tırmanma esnasında düştü. Ayağı kırılan Savaşçı, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi.

Olay yerine JAK, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Dağcı Savaşçı’yı almak üzere Malatya’dan gelen askeri helikopterle, birkaç deneme yapıldı ancak arazi şartlarından dolayı alınamadı.

Savaşçı’nın yakınlarına helikopterden jandarma arama kurtarma ekibi indirildi. Savaşçı, helikopterle mahsur kaldığı yerden alınıp İl Jandarma Komutanlığı helikopter pistinde bekleyen ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaklaşık 20 saat sonra kurtarılarak hastaneye götürülen Savaşçı’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

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