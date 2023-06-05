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Denize giren lise öğrencisi kayboldu

İstanbul Üsküdar'da denizde akıntıya kapılarak kaybolan lise öğrencisi için arama çalışması başlatıldı.

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Denize giren lise öğrencisi kayboldu

Ataşehir’deki İstanbul Prof. Faik Somer Spor Lisesi’nden bir grup öğrenci, Kuzguncuk Sahili’nden denize girdi.Denize giren öğrencilerden biri akıntıya kapılarak kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine kıyı emniyeti ekipleri ve deniz polisi sevk edildi. Akıntıya kapılan gencin ailesi, durumu haber almalarının ardından sahile geldi.

Ekiplerin lise öğrencisini arama çalışmaları devam ediyor. (AA)

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