Denizi kirleten tankere 30 milyon lira ceza
Kocaeli'İnin Körfez ilçesinde, limanda tankere, fuel oil aktarılırken yakıtın basınçtan kaynaklı denize sızması nedeniyle 30 milyon 232 bin 716 liralık rekor ceza kesildi.
Olay sabah saatlerinde, Körfez ilçesindeki bir limanda meydana geldi. Limanda demirli Saint Kitts Nevis bandıralı Atacama isimli tankere fuel oil aktarılırken basınçtan dolayı yakıt taşarak denize sızdı.
İhbar üzerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri incelemede bulunarak, kirliliğin yayılmaması için önlem aldı. Tankere, 30 milyon 232 bin 716 lira rekor ceza kesildi.
DENİZİ KİRLETEN GEMİYE 14 MİLYON 409 BİN LİRA CEZA
Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı deniz uçağı ile İzmit Körfezi üzerinde yapılan denetimde, geminin denizi kirlettiği belirlendi. AMO isimli kuru yük gemisinin denizde petrol türevi kirliliğe yol açtığı görüntülendi. Pilotun haber vermesi üzerine Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Dilovası ilçesindeki limanda demirli gemiye yönelik 14 milyon 409 bin 865 lira ceza uyguladı. (DHA)