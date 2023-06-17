Depremde ağır hasar gören bina, yıkım sırasında çöktü
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, depremde ağır hasar alan 5 katlı bina, yıkım sırasında çöktü.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen İslahiye’de, Hacı Ali Öztürk Mahallesi’ndeki 5 katlı bina, ağır hasarlı olduğu için boşaltıldı.
Yıkımına karar verilen binanın çevresinde bugün güvenlik önlemleri alındı. Polis gözetiminde, bina iş makinesiyle yıkılırken aniden çöktü.
Çevrede tedirginliğe yol açan binanın çökme anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)