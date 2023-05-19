Depremzede çocuklar için iyileştirici bir hikaye

AÇEV, deprem bölgesindeki çocukları, yaşadıkları zorlayıcı duygularla baş etmeleri konusunda desteklemek amacıyla okuyanbirgelecek.org platformuna yeni kitaplar ekledi.

Nazan DOĞANER HALICI

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) çocukların dil gelişimini desteklemek, onlara kitap okuma sevgisi kazandırmak ve onları kitapların renkli dünyasıyla buluşturmak için 2016 yılında hayata geçirdiği Okuyan Bir Gelecek projesini, 2021 yılında dijital platforma taşıyarak pandemi döneminde de çocukları desteklemeye devam etti. Mikrofon başına geçen sanatçılar, uzmanlar ve yazarlar, Fazıl Say'ın müzikleri eşliğinde şu ana kadar 18 farklı hikaye kitabı seslendirdi.

YENİ SERİNİN İLK KİTABI

AÇEV, depremzede çocukları, yaşadıkları zorlayıcı duygularla baş etmeleri konusunda desteklemek üzere okuyanbirgelecek.org platformuna, yeni kitaplar eklemeye başladı. Yeni serinin ilk kitabı olan “Tostos Dedesini Özlüyor”u Beren Saat seslendirdi. Klinik Psikolog Bahar Çakır'ın kaleme aldığı ve Gözde Eyce'nin resimlediği kitap, kayıplar ve yas üzerine yazılmış iyileştirici bir hikayeyi anlatıyor.

“Yeni içerikler, zorlayıcı duygularla baş etmeye destek olacak”

Platformda yayınlanmaya başlayan yeni içeriklerle ilgili bilgi veren AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt şu açıklamayı yaptı: AÇEV olarak depremden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen çocuklara ve ailelerine yönelik psikososyal destek çalışmalarımıza, deprem bölgesinde çocuk dostu alanlar oluşturarak devam ediyoruz. Bu süreçte, 2016 yılında başlatmış olduğumuz Okuyan Bir Gelecek projesini, depremden etkilenen çocuklara ve ailelerine yönelik bir formatla yeniden kurguladık. AÇEV olarak bundan sonraki hedefimiz, depremden etkilenen çocukların ve ailelerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak uzun vadeli rehabilitasyona odaklanmak. Okuyan Bir Gelecek platformumuzun bu uzun soluklu hedefin bileşenlerinden biri olarak önemli bir işlevi olduğuna inanıyoruz.

Kitaplara ses veren isimler

Aralarında Beren Saat, Cem Yılmaz, Demet Evgar, Genco Erkal, Hatice Şendil, Mert Fırat, Selçuk Yöntem, Selma Ergeç, Songül Öden, Tilbe Saran ve Yekta Kopan'ın yer aldığı isimlerin sesleriyle destek verdiği okuyanbirgelecek.org platformundaki videolar, bugüne dek 200 binden fazla kez izlendi. Platformun yeni videosu “Tostos Dedesini Özlüyor” Beren Saat'in sesinden okuyanbirgelecek.acev.org/tostos-dedesini-

ozluyor adresinden dinlenebilir. Platformdan, sanatçının daha önce seslendirdiği “İnek Möli Asla Unutmaz” isimli hikaye kitabına da ulaşılabiliyor.