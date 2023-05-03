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Dereye düşen motosikletin sürücüsü öldü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, köprüden dereye düşen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

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Dereye düşen motosikletin sürücüsü öldü

Burhaniye’de, Osman Y, kullandığı plakasız motosikletle kırsal Sübeylidere Mahallesi yakınında direksiyon hakimiyetini kaybederek, Hacı Muharrem Köprüsü’nden dereye düştü.
Çevredekiler tarafından kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince öldüğü belirlenen Osman Y’nin cenazesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliği ekiplerince dereden çıkarıldı.
Sürücünün cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. (AA)

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