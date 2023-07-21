Devrilen otomobilden fırlayan sürücü hayatını kaybetti
Adana'da devrilen otomobilin pencere camından fırlayıp başını asfalta çarpan sürücü Mustafa Çıngır (30), hayatını kaybetti.
Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarında saat 08.00 sıralarında işe gitmek için yola çıkan Mustafa Çıngır’ın kontrolünü yitirdiği otomobil, devrildi.
Kaza sırasında emniyet kemeri takılı olmayan Çıngır, otomobilinin pencere camından yola fırlayıp, başını asfalta çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çıngır’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Mustafa Çıngır’ın cenazesi, incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı. Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)