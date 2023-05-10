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Dicle Nehri’nde kimliği belirsiz ceset bulundu

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Dicle Nehri kıyısında kimliği belirsiz 20'li yaşlarda erkek cesedi bulundu.

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Dicle Nehri’nde kimliği belirsiz ceset bulundu

Sur ilçesine bağlı Kırsal Bağıvar mahallesinde, Dicle Nehri kıyısında hareketsiz halde bir kişinin yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan cesette yapılan incelemede herhangi bir kimliği rastlanılmadı.

SOURŞTURMA BAŞLATILDI

20’li yaşlardaki erkek cesedi otopsi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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