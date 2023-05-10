Dicle Nehri’nde kimliği belirsiz ceset bulundu
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Dicle Nehri kıyısında kimliği belirsiz 20'li yaşlarda erkek cesedi bulundu.
Sur ilçesine bağlı Kırsal Bağıvar mahallesinde, Dicle Nehri kıyısında hareketsiz halde bir kişinin yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbarla bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan cesette yapılan incelemede herhangi bir kimliği rastlanılmadı.
SOURŞTURMA BAŞLATILDI
20’li yaşlardaki erkek cesedi otopsi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)