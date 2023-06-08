Direğe çarptı… Eşi öldü, kendisi ve 3 çocuğu yaralandı

Malatya'da Muhammed Doğru'nun kullandığı otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü ve üç çocuğu yaralanırken, eşi Safiye Doğru hayatını kaybetti.

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Kaza, sabah saatlerinde Malatya’nın Kale ilçesinde meydana geldi. Muhammed Doğru’nun (41) kontrolünü yitirdiği otomobil, elektrik direğine çarpıp, devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı.

Araçta bulunanlar, itfaiye erleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Safiye Doğru’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Muhammed Doğru ile çocukları İbrahim (6), Taha (16) ve Ebrar (14) ise ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Safiye Doğru’nun cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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