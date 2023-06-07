Direksiyon başında kalp krizi geçirdi
Elazığ'da, kullandığı hafif ticari araçla kaza yapan 45 yaşındaki Mustafa Sonay'ın direksiyon başında kalp krizi geçirip hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Karakoçan ilçesi merkezinden Sarıcan beldesine doğru giden Mustafa Sonay’ın kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç yol kenarındaki tel örgülere çarptı. İhbarla kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin kontrolünde Sonay’ın kalp krizi geçirip hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 5 çocuk babası Mustafa Sonay’ın cansız bedeni, otopsi için Elazığ’a gönderildi. (DHA)