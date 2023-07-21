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Diyarbakır’da bir kişi, husumetlileri tarafından otomobilinde silahlı saldırıya uğradı

Diyarbakır'da Ramazan G., takip edildiği husumetlileri tarafından otomobilinde silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.

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Diyarbakır’da bir kişi, husumetlileri tarafından otomobilinde silahlı saldırıya uğradı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi’nde akşam saatlerinde silahlı saldırı meydana geldi.

İddiaya göre, Ramazan G., kardeşi Barış G.’nin kiraladığı otomobille gezintiye çıktı. Mahalleye giren Ramazan G., husumetlisi oldukları iddia edilen kişiler tarafından başka bir otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ramazan G., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polis olay sonrası otomobilde inceleme yaparken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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