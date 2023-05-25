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Diyarbakır’da feci kaza: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Diyarbakır'da yan yoldan çıkan otomobile çarpan otomobilin sürücüsü Veysi Çardak hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı.

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Diyarbakır’da feci kaza: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Diyarbakır yönüne giden Veysi Çardak yönetimindeki 34 FUJ 001 plakalı otomobil, yan yoldan çıkan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 EYN 883 plakalı otomobile çarptı.

Savrulan Çardak’ın otomobili, köprü girişindeki bariyerleri aşarak duvara çarpıp, durdu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yapılan kontrolde sürücü Veysi Çardak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı otomobilde yaralanan R.Ç. M.Ç. ve H.Ç. ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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