Dolandırıcıların yeni hedefi hayvan sahipleri
İstanbul’da hayvanların tedavisinde kullanılan ilaçların sahtelerini üreten şüphelilere polis baskın düzenledi. Operasyonda piyasa değeri 5 milyon lirayı bulan ilaç ele geçirildi.
Operasyon, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri, sahte ilaç üreten bazı şüphelileri belirleyince harekete geçti. ,
Yapılan çalışmalarda şüphelilerin hayvanların tedavisinde kullanılan ilaçların sahtesini ürettikleri belirlendi. Araştırmalarda Pendik'te 5 adres tespit edildi.
Tespitlerin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Baskında 2 bin 35'i piyasaya sürülmeye hazır halde, 13 bin 500'ü hazırlık aşamasında olan 5 milyon lira değerinde sahte ilaç ele geçirildi.
HAYVAN TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR
Ele geçirilen ilaçların hayvanların tedavisinde kullanılan, doping, hormon, vitamin ilaçları olduğu belirlendi. Üzerlerinde Çin ve Rus markalarının yazıları bulunan ilaçların, hayvan sağlığına zarar verdiği belirtildi. Şüphelilerin ilaçları yurt dışından kaçak getirilmiş gibi göstererek, bazı veterinerlere sattıkları öğrenildi.
Yakaşanan şüpheliler hakkında “Sahtecilik” suçundan işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye gönderildi.