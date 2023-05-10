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Dolmuş şoförü silahlı saldırıda öldü

Adana'da dolmuşla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğrayan şoför Mehmet Kaçan (25), hayatını kaybetti. 

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Dolmuş şoförü silahlı saldırıda öldü

Yüreğir ilçesi Selahaddin Eyyubi mahallesinde dolmuş şoförü Mehmet Kaça’nın aracına seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

Olay sırasında araçta yolcu bulunmadığı öğrenilirken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin incelemesinde vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Kaçanın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis, olay sonrası kaçan cinayet şüphelisi ya da şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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