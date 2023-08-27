Domuz avında hayatını kaybetti
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde domuz avında arkadaşının av tüfeğiyle kazara vurduğu kişi hayatını kaybetti.
A.I, İ.D. ile Bülent Kaya, ilçeye bağlı Sarıkavak Mahallesi yakınlarına domuz avına gitti. Bu sırada İ.D. av tüfeğiyle kazara arkadaşı Bülent Kaya’yı vurdu.
Arkadaşları tarafından haber verilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince Sivrihisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan A.I. ile İ.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)