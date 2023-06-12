Düğün sonrası kan aktı: 1 ölü

Zonguldak'ta salonda yapılan düğünün ardından açık alanda devam eden eğlence sırasında tabanca ile havaya ateş açma nedeniyle çıkan tartışmada Mertcan K. kendisini tabanca ile bacağından yaralayan Akın Kaçmak'ı ateş ederek öldürdü.

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Olay, akşam saatlerinde Karaelmas Mahallesi Alsancak Caddesi'nde meydana geldi.

Düğün sonrası açık alanda düzenlenen eğlencede iddiaya göre tabanca ile havaya ateş açan Akın Kaçmak, kendisini uyaran Mertcan K. ile tartışma yaşadı.

Tartışmanın büyümesi üzerine alkollü olduğu öğrenilen Kaçmak, elindeki tabanca ile damadın amcasının oğlu Mertcan K.’ya ateş açtı.

Bacağından yaralanan Mertcan K. ise belindeki silahı çıkararak Kaçmak’a defalarca ateş etti.

Vurulan iki kişi kanlar içerisinde yere yığıldı. Ardından yaralıların yakınları arasında da arbede çıktı. Akın Kaçmak’ın kardeşi O.K. de yaşanan kavga sırasında bıçakla yüzünden yaralandı.

Silah sesleri çevrede endişe ve paniğe neden olurken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri kavgayı ayırırken yeni bir olay yaşanmaması için çevrede önlem aldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından silahlı vurulan 2 kişi ile yüzünden bıçaklanan 1 kişi ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan vücuduna 5 kurşun isabet ettiği belirlenen Kaçmak, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise tedavileri sürdürülüyor.

HASTANEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Olayı duyarak hastaneye gelen yakınları, Üzülmezspor futbol takımında oynayan Akın Kaçmak’ın hayatını kaybettiğini öğrenince siniz krizi geçirdi.

Polis ve gece bekçileri, taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için hastane çevresinde de önlem aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)