Düğünde çıkan kavga sonrası akrabalarının evini kurşunladılar

İstanbul Güngören'de düğünde çıkan kavga sonrası akrabalarının binasının önüne gelen bir grup, hakaretler savurarak binayı kurşunladı. Öfkesini yenemeyen grup gece ikinci kez eve kurşun yağdırdı. Kurşunlar ev ve araçlara isabet etti.

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Akıncılar Mahallesi’nde dün akşam gerçekleşen bir düğün sırasında fazla alkol alan akrabalar arasında küfür nedeniyle kavga çıktı. Kavga bittikten sonra taraflar evlerine dağıldı. Saat 22.30 sıralarında taraflardan bir grup, dayılarının çocuklarının yaşadığı binanın önüne gelerek hakaretler edip tabancayla ateş açtılar.

Şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaştılar. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, bina önünde inceleme yaptı. Gece saat 02.00 sıralarında tekrar binanın önüne gelen şüpheliler tekrar hakaretlerle sağa sola ateş ettiler.

Kurşunlar, iki tanesi bir otomobile geldi. Otomobilden seken bir kurşun ise bir ailenin oturduğu odanın penceresine geldi. Şans eseri kurşun, çift katlı camın arasında kaldı. Polis ekipleri, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Oturdukları odanın penceresine kurşun gelen Hanife İ., ” Düğünde çıkan bir kavgaya geldiler. Burada birkaç tane kurşun atıldı. Biz içeride oturuyorduk, cama geldi iki camın arasına düştü kurşun. İçeri düşseydi bize de kurşun gelebilirdi. Biz korkudan camı bile açamadık arka taraftan dolandık ne olduğuna bakmak için” dedi.