Düşük ayar hilesiyle kandırdılar… İlçe ilçe kuyumcu gezmişler

Bazı kişilerin İstanbul genelinde, bilezik ve takı malzemelerini ayarı düşük sahte altından basıp, farklı ilçelerde bulunan kuyumculara bozdurmak sureti ile piyasaya sürdükleri tespit edildi. Bu kişiler hakkında başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gelen ihbarlar ve emniyet ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, İstanbul genelinde altın imalat atölyelerinde ayarı düşük sahte altın, bilezik ve takı malzemeleri basılan sahte altınların farklı ilçelerde bulunan kuyumculara bozdurmak sureti ile piyasaya sürdükleri tespit edilen kişiler hakkında “Paraya Eşit Sayılan Değerlerde Sahtecilik”, “Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarından soruşturma başlatıldı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmada, 9 adet eylemin gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi üzerine projeli çalışma kapsamında, 1’i Kocaeli, 6’sı da İstanbul'da olmak 7 şüpheli belirlendi. Bu kişilere yönelik operasyonlar kapsamında 5 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

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