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Eczaneye gideceğini söyleyerek evden çıktı, ortadan kayboldu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaşayan Elvan Genç isimli genç kadın, evinden eczaneye gideceğini söyleyerek ayrıldıktan sonra geri dönmeyince ailesi bulunması için güvenlik güçlerine başvurdu, sosyal medyadan kayıp olduğu paylaşımında bulundu.

Yaşar ANTER
Yayınlanma: 19:34 - 01 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Eczaneye gideceğini söyleyerek evden çıktı, ortadan kayboldu

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Patlangıç Mahallesi'nde yaşayan 25 yaşındaki Elvan Genç, dün akşam saatlerinde eczaneye gitmek için evinden ayrıldı.

Genç kadın geri dönmeyince, ailesi telefonla arada ancak ulaşamadı. Bunun üzerine aile, önce güvenlik güçlerine müracaat etti, ardından sosyal medyadan kayıp duyurusu yaptı.

“POLİSE BİLGİ VERİN”

Üzerinde siyah askılı tişört, kot etek olduğu belirtilen Elvan Genç'i görenlerin polise bilgi vermeleri istendi. Kayıp duyurusunda “25 yaşındaki Elvan Genç dün Patlangıç'taki evinden eczaneye gidiyorum diyerek ayrılmış. Üzerinde siyah askılı tişört, kot etek vardır. Görenlerin polisi aramaları önemle rica olunur” denildi.

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