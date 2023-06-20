Eğlence merkezi değil sanki cephanelik

Diyarbakır'da alkollü bir eğlence merkezine polisin düzenlediği baskında adeta bir cephanelik ortaya çıkarıldı. Kalaşnikof tüfekten yarı otomatik silahlara, tabancalardan pompalı tüfeklere kadar çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Özgür CEBE

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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki S.A adlı kişinin işlettiği alkollü bir eğlence mekanında silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine polis harekete geçti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gerçekleştirilen baskında, eğlence mekânında arama yapıldı.

Operasyonu yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, eğlence mekânını didik didik aradı. Masa ve dolapların çekmeceleri içerisinde yapılan gizli bölmelerde saklanan silahların satışının buradan yapıldığı belirlendi. Aramalarda adeta küçük bir cephanelik bulundu.

1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve bu tüfeğe ait 3 adet şarjör, 108 adet kalaşnikof fişeği, 5 adet tabanca, 12 adet şarjör ve bu silahlara ait 215 adet mermi, 2 adet pompalı uzun namlulu tüfek ve bu tüfeğe ait 37 adet fişek ile bilgisayar hard diskleri ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan işletme sahibi S.A., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, F.K ve S.K adlı kişiler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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