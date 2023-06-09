Eğlenirken fenalaşan turist öldü
Alanya'da tatil yaptığı otelde eğlenirken fenalaşan 50 yaşındaki turist öldü.
Antalya’nın Alanya ilçesinde konakladığı otelin diskosunda dans ederken fenalaşan Rus turist, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Okurcalar Mahallesi’ndeki bir otelde tatil yapan 50 yaşındaki Wilhelm Stark Molodcov, diskoda dans ettiği sırada fenalaştı.
112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Molodcov, kurtarılamadı.
Rus turistin cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. (AA)