Ehliyeti olmadığı için kaçtı yine de yakalandı
Ataşehir'de denetimde, 'dur' ihtarına uymayan motosikletli ile polis ekipleri arasındaki kovalamaca cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Ataşehir’de denetim yaptı.
Denetim noktasında polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kaçmaya başladı. 2 polis aracını peşine takan motosikletli, uzun süren kovalamacanın ardından yakalandı.
Ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücünün motosikleti bağlanırken 10 bin 92 lira da para cezası kesildi. Kovalamaca anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
DRİFT YAPIP KAÇTI: 21 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
Drift yaptığı tespit edilen otomobil sürücüsü, polis ekiplerinin ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçtı.
Plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen A.T.O. isimli sürücüye drift yapmaktan 20 bin 342, dur ikazına uymamaktan 951 lira olmak üzere toplam 21 bin 293 lira para cezası kesildi.
Aynı gün yakalanarak gözaltına alınan sürücünün ehliyetine 2 ay geçici süreyle el konuldu. (DHA)