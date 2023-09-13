Abone Ol

Ekskavatörle tarihi eser çalmaya geldiler: 11 gözaltı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, define bulmak amacıyla ekskavatörle kaçak kazı yapan 11 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Ekskavatörle tarihi eser çalmaya geldiler: 11 gözaltı

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tıraz köyü yakınlarında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgede yapılan araştırmada, M.G., O.D.Y., S.C.T., M.T., C.D., H.İ.P., İ.Z. ve K.S. isimli 8 kişi ekskavatörle kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Olayla ilgili 3 kişi daha gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 11 şüpheli, ifadeleri için Domaniç Jandarma Komutanlığına götürüldü. Soruşturma sürüyor. (DHA)

Kuzen cinayetinin arkasından define çıktıİlginizi ÇekebilirKuzen cinayetinin arkasından define çıktı4'ü kadın 8 kişi define ararken suçüstü yakalandıİlginizi Çekebilir4'ü kadın 8 kişi define ararken suçüstü yakalandı
X Reklam