Ekskavatörle tarihi eser çalmaya geldiler: 11 gözaltı
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, define bulmak amacıyla ekskavatörle kaçak kazı yapan 11 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tıraz köyü yakınlarında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgede yapılan araştırmada, M.G., O.D.Y., S.C.T., M.T., C.D., H.İ.P., İ.Z. ve K.S. isimli 8 kişi ekskavatörle kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Olayla ilgili 3 kişi daha gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen 11 şüpheli, ifadeleri için Domaniç Jandarma Komutanlığına götürüldü. Soruşturma sürüyor. (DHA)