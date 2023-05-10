Abone Ol

Elektrikli skuterin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, elektrikli skuterin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Elektrikli skuterin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen elektrikli skuter, yayaların yoğun olduğu ve trafiğe kapalı olan Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde ilerlediği sırada, bir iş yerinden caddeye çıkan yayaya çarptı.

Kadın, çarpmanın etkisiyle yere düştü. Sürücünün son anda düşmekten kurtulduğu kazayı gören çevredeki vatandaşlar, sürücüye tepki gösterdi.

Kadının kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. (AA)

Fransa'da elektrikli skuter kullanım yaşı 14'e çıkacakİlginizi ÇekebilirFransa'da elektrikli skuter kullanım yaşı 14'e çıkacakOfisine skuterle giderken kaza yapan bakan hastaneye kaldırıldıİlginizi ÇekebilirOfisine skuterle giderken kaza yapan bakan hastaneye kaldırıldı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam