Elinde satırla sokakta bağırarak yürüdü; havaya ateş açılarak gözaltına alındı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde elinde satırla yürüyüp, bağırarak çevreyi rahatsız eden Serkan S., polis tarafından havaya ateş açılarak etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı.
Kabakoz Mahallesi Cemalettin Dere Sokak üzerinde dün gece saatlerinde elinde satırla bağırarak yürüyen kişiyi görenler, durumu polise bildirdi.
Polis, elinde satırla bağırarak tehlikeli hareketler sergileyen Serkan S.’yi durdurmaya çalıştı. Serkan S., elindeki satırı bırakmayınca polis havaya ateş açtı. Daha sonra bir apartmana giren Serkan S., polisin müdahalesi ile kelepçelenerek gözaltına alındı.
Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Serkan S., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece psikiyatri servisine sevk edildi. (DHA)