Emek ve Özgürlük İttifakı’ndan seçim açıklaması

Emek ve Özgürlük İttifakı’nı oluşturan partiler bir araya geldi, seçim değerlendirmesi yaptı. Toplantının ardından yapılan açıklamada, “Seçimlerden hedeflediğimiz sonuçları alamadığımızı açık yüreklilikle ortaya koyduk. Toplantımızda bir kez daha ortak toplumsal mücadelenin önemine dair güçlü bir irade açığa çıktı” denildi.

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Emek ve Özgürlük İttifakı'nı oluşturan; Halkların Demokratik Partisi (HDP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu'nun (SMF) temsilcileri bugün bir araya geldi.

“SEÇİM MUHASEBESİ…”

Mayıs seçimlerinin değerlendirildiği toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada, “Emek ve Özgürlük İttifakı olarak seçimlerden hedeflediğimiz sonuçları alamadığımızı açık yüreklilikle ortaya koyduk. Bundan sonraki süreçte eleştiri ve özeleştiri mekanizmalarını işleterek, bu dönemi bütün boyutlarıyla ele almak, tartışmak ve bundan gerekli sonuçları çıkarmak için İttifakı oluşturan her bileşenin bir seçim muhasebesi yapması gerektiği tespitinde bulunduk” denildi.

“ÖNEMLİ OLAN ORTAK TOPLUMSAL MÜCADELE”

“Toplantımızda bir kez daha ortak toplumsal mücadelenin önemine dair güçlü bir irade açığa çıktı” vurgusunun yapıldığı açıklamada, “Bu temelde, Emek ve Özgürlük İttifakı olarak halkların, ezilenlerin ortak mücadelesinin kıymetli olduğunu güçlü bir şekilde vurguluyoruz” ifadeleri yer aldı.

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