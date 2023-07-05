Abone Ol

Emekleyerek evden çıkan bebek, 5 kattan düştü

Düzce'de evin açık olan kapısından emekleyerek çıkıp, 5'inci kattan merdiven boşluğuna düşen 1 yaşındaki kız bebek yaralandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Emekleyerek evden çıkan bebek, 5 kattan düştü

Nusrettin Mahallesi İstiklal caddesinde Irak uyruklu ailenin kız bebeği İlaf E., evin açık unutulan kapısından emekleyerek apartmana çıktı.

5 KATTAN DÜŞTÜ

Merdiven korkuluklarının arasından geçen İlaf, 5’inci kattan merdiven boşluğuna düştü. Annesi, durumu fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İlaf bebek, ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Bebeğin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulunduİlginizi ÇekebilirÇöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulunduAraçlar birbirine girdi, 1'i bebek 5 yaralıİlginizi ÇekebilirAraçlar birbirine girdi, 1'i bebek 5 yaralı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam