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Emekli polis memurunu sırtından bıçakladılar

İzmir'in Konak ilçesinde, kimliği belirsiz kişi, emekli polis memuru M.R.A.yı (69) sırtından bıçaklayıp, parasını gasbetti. Yaralanan M.R.A., hastanede tedaviye alındı.

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Emekli polis memurunu sırtından bıçakladılar

İzmir’de gerçekleşen olay, saat 02.00 sıralarında Akdeniz Mahallesi Mimar Kemalettin Caddesi’nde meydana geldi. Emekli polis memuru M.R.A. (69) caddede yürürken arkasından gelen kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Sırtına aldığı bıçak darbesiyle yere düşen M.R.A., başını kaldırıma çarptı. Şüpheli, M.R.A.nın parasını gasbedip kaçtı.

M.R.A.’yı yerde yatarken görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ambulansla M.R.A., Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan M.R.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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