Enerji şirketi çalışanlarına taşlı-sopalı saldırı: 3 gözaltı

Mardin'in Derik ilçesinde köylüler, kaçak elektrik kullanımını önleyen panoları kuran enerji şirketi çalışanlarına taş ve sopalarla saldırdı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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Derik ilçesi kırsal Söğütözü mahallesinde kaçak elektrik kullanımını önleyen panoları kuran enerji şirketi çalışanları, köylülerin taşlı ve sopalı saldırısına uğradı.

İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, enerji şirketine ait bir otomobil ve kamyonet hasar gördü. Saldırıyla ilgili yapılan inceleme 3 şüpheli gözaltına alındı.

“MAHALLE ELEKTRİKSİZ KALDI”

Mahalle Muhtarı Abdülaziz Elitaş, yaşanan olayın ardından köyün enerjisiz kaldığını ifade ederek, “Sabahtan beridir elektriklerimiz kesildi. Enerji şirketi ile köylülerimiz birbirleriyle kavga etmiş. Bunu tavsiye etmiyorum, ama sabahtan beri elektrik yok. Elektriğimizi kestiler, hastalarımız, yaşlılarımız, hayvanlarımız var. Bu olayı kınıyorum dedi. (DHA)

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