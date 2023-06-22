Engelliye ‘Ne bakıyorsun’ dayağı

Antalya'da motosikletiyle gezen yüzde 70 zihinsel ve bedensel engelli Şahin Lafcı, trafikteki tartışmada 'Ne bakıyorsun. Ben sinir hastasıyım' diyen sürücü ile 4 arkadaşı tarafından darp edildi. Darp raporu alıp polis merkezine giden Lafcı, 5 kişiden şikayetçi oldu

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kepez ilçesi Kültür Mahallesi’nde oturan yüzde 70 engelli Şahin Lafcı, 19 Haziran günü saat 01.00’de elektrikli motosikleti ile mahallede gezintiye çıktı.

Kafeler Caddesinde seyir halinde olan Lafcı’ya iddiaya göre 07 MYJ 47 plakalı hafif ticari aracın ismi öğrenilemeyen sürücüsü, ‘Ne bakıyorsun’ diyerek laf attı.

Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobilden inen 5 kişi Şahin Lafcı’yı darp etti. Durumu fark eden esnaf olaya müdahale edip, tarafları ayırdı.

“‘ENGELLİYİM’ DEDİM BAŞIMA VURDULAR”

Olayın ardından Şahin Lafcı, darp raporu alıp polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Mobese görüntülerinin de olduğu belirtilen olaya karıştığı belirtilen şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Yaşadığı olayı unutamadığını belirten Şahin Lafcı, “Motosikletimle giderken karşımdan geldiler. Selektör yaparak uyardım. Durup ‘Ne bakıyorsun?’ dedi sürücü. Ben de bakmadığımı, engelli olduğumu söyledim. ‘Bak ben sinir hastasıyım’ diyerek üzerime yürüdü. Sonra giderken ben plakasını aldım. Tekrar gelip beni darbetti. Yere düştüm, başıma ve kulağıma vurdular” dedi.

“DARP EDİLİNCE AĞLADIM”

Olay sonrası başında ve kulaklarında ağrı olduğunu belirten Şahin Lafcı, “Darp edilince ağladım. Şikayetçi de oldum. Ceza almalarını istiyorum” diye konuştu.

Selamet Lafcı da oğlunun başına gelenleri duyunca şaşkınlık yaşadığını belirterek, sorumluların en ağır cezayı alması için hukuki mücadele başlatacaklarını söyledi. (DHA)

İlginizi Çekebilir İşitme engelliye 'Eşime baktın' dayağı