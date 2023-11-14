Erzurum’da kafede patlama
Erzurum'da bir kafede gaz sıkışmasından dolayı gerçekleştiği tahmin edilen bir patlama meydana geldi.
Erzurum’un Yakutiye ilçesindeki bir alışveriş merkezinde bulunan kafede, bugün saat 16.00 sıralarında patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve PALEN Doğalgaz ekipleri sevk edildi.
Gaz sıkışmasından kaynaklandığı değerlendirilen patlamada, iş yerinin duvarları yıkıldı, camları kırıldı.
Ölen ya da yaralananın olmadığı patlamada, dumandan etkilen bazı vatandaşlar olay yerindeki sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
AFAD, itfaiye ve PALEN Doğalgaz ekipleri, bölgede çalışma yaptı. (AA)